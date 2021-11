Teamviewer bleibt gerade so in den schwarzen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

GÖPPINGEN (dpa-AFX) – Der Softwareanbieter Teamviewer hat sich nach einem schwachen operativen Geschäft im dritten Quartal gerade so in der Gewinnzone gehalten. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,7 Millionen Euro nach knapp 32 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen in Göppingen mitteilte. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



