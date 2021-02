Teamviewer & Roku: Aktien, bei denen Großinvestoren jetzt verkaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Größere Bewegungen bei einzelnen Aktien und höhere Verkaufsvolumina größerer Investoren können für Foolishe Investoren ein warnendes Zeichen sein. Insbesondere, wenn eine Aktie zuletzt deutlich gestiegen ist.

Zwei Aktien, bei denen jetzt jedenfalls größere Investoren Aktienpakete auf den Markt geworfen haben, sind die von Teamviewer (WKN: A2YN90) und Roku (WKN: A2DW4X). Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf Insider- und Großinvestoren-Aktivitäten riskieren. Sowie darauf, was Foolishe Investoren zum jeweiligen Sachverhalt und der Ausgangslage wissen sollten.

Roku-Aktie: Der CEO verkauft!

Wie wir mit Blick auf die Roku-Aktie feststellen können, verkauft hier kein Geringerer als der CEO. Ich habe bereits in einem vorangegangenen Artikel darauf hingewiesen, dass der CEO und ein weiterer Insider sich von einzelnen Aktien getrennt haben. Das Volumen ist jedoch noch ein weiteres Mal und wohl deutlich erhöht worden.

Wie das US-amerikanische Börsen- und Wirtschaftsmagazin Gurufocus berichtet, hat der CEO hinter der steilen Wachstumsgeschichte Roku ordentlich nachgelegt. Demnach seien alleine am 8. Februar dieses Jahres rund 300.000 Roku-Aktien für umgerechnet ca. 131 Mio. US-Dollar verkauft worden. Ohne Frage: Das ist ein großes Aktienpaket, das hier seinen Besitzer gewechselt hat. Möglicherweise, weil die Aktie inzwischen zu teuer wird? Immerhin konnte die Roku-Aktie seit Jahresanfang um mehr als 40 % zulegen.

Gibt es eine positive Erkenntnis aus dieser Transaktion? Möglicherweise. Auch wenn diese Anzeichen bedenklich sein mögen, bleibt der CEO (Anthony J. Wood ist übrigens sein Name) mit einem Anteil im höheren einstelligen Prozentbereich ein wichtiger Investor hinter der Roku-Aktie. Skin in the Game ist daher weiterhin vorhanden. Auch wenn dieser jetzt ein wenig reduziert worden ist.

Teamviewer: Großinvestor trennt sich!

Eine zweite Aktie, bei der ein Großinvestor sich von einem weiteren Aktienpaket getrennt hat, ist die von Teamviewer. Genauer gesagt ist es der institutionelle Finanzinvestor Permira, der jetzt den Verkaufsknopf im dreistelligen Millionenbereich gedrückt hat. Demnach seien Aktien für rund 600 Mio. Euro bei dieser Transaktion veräußert worden.

Das ist bemerkenswert, zumal es auch hier den Trend zu Veräußerungen gibt: Permira hat gemäß gängigen Medienberichten die eigene Beteiligung insgesamt bereits um 5,4 Mrd. Euro verringert. Die jetzigen Verkäufe betragen außerdem einem Anteil von 20 % der noch übrigen Investition. Das zeigt, dass Permira womöglich die Reißleine bei der Teamviewer-Aktie trennen möchte.

Fest steht jedenfalls: Seit dem Herbst des Jahres 2019 hat sich auch diese Aktie Pi mal Daumen verdoppelt. Möglicherweise können wir die Verkäufe daher als Indikator sehen, dass der institutionelle Investor nicht mehr vom Potenzial von Teamviewer überzeugt ist. Oder zumindest, dass es bessere Alternativen geben könnte.

Spannende Insiderverkäufe!

Roku und Teamviewer sind zwei Aktien, bei der Investoren derzeit handeln. Beziehungsweise bei der größere Investoren gegenwärtig verkaufen. Ob das mit den Unternehmen zusammenhängt? Oder aber mit der aktuellen Bewertung? Vielleicht sogar mit der Bewertung des Gesamtmarktes? Fraglich. Es könnte jedoch ein Anlass sein, die eigene Investitionsthese hier und da zu überprüfen.

