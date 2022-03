Teamviewer-Aktie: Wo bleiben die Impulse?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Teamviewer-Aktie ist wieder auf Talfahrt. Nachdem die Aktie des Anbieters von Fernwartungs- und Konferenzsoftware von Jahresbeginn bis Anfang Februar in einem Aufwärtstrend war, hat sie seitdem wieder rund 20 Prozent an Wert eingebüßt. Mit einem aktuellen Kurs von 12,8 Euro notiert die Teamviewer-Aktie nicht weit von ihrem Jahrestief bei 11,5 Euro entfernt. Was könnte der Software-Aktie neuen Schwung verleihen?

