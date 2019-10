Teamviewer Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Der Börsenstart von Teamviewer im September verlief etwas schwerfällig. In den ersten Tagen ging es für die Aktie des Unternehmens spürbar bergab. Vom Ausgabepreis in Höhe von 26,25 Euro ging es in kurzer Zeit bis auf 23,30 Euro abwärts. Die Situation könnte sich jetzt aber wieder verbessern.

Erholung im Gange!

