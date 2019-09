Teamviewer Aktie: Heute erster Handelstag!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Am heutigen Mittwoch ist es so weit: Die Teamviewer Aktien werden an der Börse gehandelt! Diese Neuemission war insofern erfolgreich – zumindest aus Sicht des Unternehmen und derjenigen, die die Aktien verkauft haben. Die Zuteilung erfolgte zu 26,25 Euro pro Aktie. Damit lag das Emissionsvolumen den Unternehmensangaben zufolge bei etwa 2,21 Mrd. Euro – und zwar „einschließlich Erhöhungs- und Greenshoe-Option“. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



