Teams zu Höchstleistungen motivieren - Weiterbildung zu Führen ohne Vorgesetztenfunktion in Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -Wer als Projekt- oder Teamleiter Kollegen führt, ohne gleichzeitigdisziplinarischer Vorgesetzter zu sein, muss Mitarbeiter für Aufgabenbegeistern und sich auch bei Widerständen durchsetzen können. Wie mansich Anerkennung und Respekt verdient, vermittelt ManagementtrainerinHedwig Kellner im zweitägigen Media Workshop "Führen ohneVorgesetztenfunktion" im April in Berlin. Die Referentin coacht dieTeilnehmer darin, wie es ihnen gelingt, ein Team zu Höchstleistungenzu motivieren.Terminankündigung:"Führen ohne Vorgesetztenfunktion"6. und 7. April 2017 in BerlinWeitere Informationen erhalten Interessierte unter:www.media-workshop.de/PM/2474"In meinem Seminar geht es um ganz alltägliche Führungsaufgabenwie Delegation und Kontrolle. Es geht um Feedback-Gespräche und dieMotivation des Teams", sagt Kellner. Die Teilnehmer lernen diePsychologie der Teambildung kennen und werden mit unterschiedlichenFührungsanforderungen vertraut gemacht. "Das Besondere an diesemSeminar ist, dass wir den Theorieteil sehr klein halten und ganzkonkret auf die individuelle Rolle jedes Einzelnen eingehen", so derAnspruch der Referentin an ihr Seminar. "Am Ende dieser zwei Tage hatjeder Teilnehmer ein Methodenkonzept entwickelt, wie man richtigdelegiert, wie man richtig motiviert und wie man motivierendkritisieren kann."Zur Referentin:Hedwig Kellner (Jahrgang 1952) ist freie Unternehmensberaterin,Managementtrainerin und Sachbuchautorin. Ihre thematischenSchwerpunkte sind Projektmanagement, Führung, Rhetorik, Konflikt- undKrisenmanagement. Seit mehreren Jahren leitet Hedwig Kellner Seminarein Deutschland und in der Schweiz. Zu ihren Kunden gehören Banken,Versicherungen, internationale Industriekonzerne und Ministerien. Siearbeitete zunächst als Trainerin und Projektleiterin bei der SoftwareAG in Darmstadt, bevor sie dann mehrere Jahre für namhafteUnternehmensberatungen, darunter Mummert + Partner und KienbaumManagement Consultants, in leitender Stellung tätig war.Über den Veranstalter:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammumfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relationsund Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung undzum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedeneVeranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zurAuswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis undFührungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigenVeranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. DieZertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgtedurch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels"Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".