Der Teamchef bist Du - 28 BLACK startet Fußball-Gewinnspiel / 28 BLACK Formation aufstellen und gewinnen (VIDEO)

Luxembourg/Berlin (ots) -28 BLACK im Fußballfieber: Rechtzeitig vor dem Anpfiff desEröffnungsmatches zur Fußball-WM am 14. Juni startet der Energy Drinksein neues interaktives Deckelcode-Gewinnspiel. Ab sofort könnenFußballfans acht Wochen lang als Teamchef agieren. Dabei geht esnicht nur um das geeignete Spielsystem - 4-3-3 oder doch lieber5-4-1? -, sondern auch um die Formation auf dem Platz. Wer soll inden Sturm, wer bildet die Abwehrkette? Die Spieler im 28 BLACK Kaderheißen Sour Mango-Kiwi, Sour Cherry, Baobab, Pink Grapefruit-Mint,Classic und Absolute Zero Guava-Passion Fruit.Mitmachen lohnt sich - denn so individuell wie das Wunschteam, soindividuell sind auch die Preise. Täglich gibt es eine 12er-Box 28BLACK zu gewinnen mit der ganz persönlichen 28 BLACK Wunschelfinklusive Schiri. Und was würde besser zu dem Mann in Schwarz passenals 28 BLACK Açaí. Zum Abschluss des Gewinnspiels werden dreioriginal 28 BLACK Tischkicker verlost, die jederzeit spannendeMatches garantieren. Die Teilnahme ist ganz einfach: Deckelcodesammeln, unter www.28black.de eingeben und schon heißt es "Anpfiff!".Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.com