Teamax Smart City: Augen auf!

An der Börse Shenzhen schloss die Teamax Smart City-Aktie am 07.12.2018 mit dem Kurs von 7,14 CNH. Die Teamax Smart City-Aktie wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Teamax Smart City einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Teamax Smart City jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,03 liegt Teamax Smart City auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Technology Services" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Teamax Smart City investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,73 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Teamax Smart City liegt bei 63,71, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Teamax Smart City bewegt sich bei 51,94. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".