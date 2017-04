Unterföhring (ots) -Marie Lang, Sandra Smisek, Kevin Kuske, Thomas Rupprath, JohannesRydzek und Frank Stäbler gewinnen "Die große ProSieben VölkerballMeisterschaft". Das Team "Weltmeister" besiegt in einem spannendenFinale das Team "Bachelor". Bob-Weltmeister Kevin Kuske: "UnsereGegner haben es uns nicht leicht gemacht. Umso mehr freuen wir unsüber den Pokal." Die zweite Ausgabe der ProSieben-Show live aus demGERRY WEBER STADION in Halle/Westfalen holt 9,1 Prozent Marktanteilam Samstagabend.Mann gegen Mann im FinaleDer alles entscheidende dritte Satz verlangt starke Nerven fürSpieler und Zuschauer: Am Ende des Matches liefern sich dieTeam-Captain Paul Janke (Team "Bachelor") und Frank Stäbler (Team"Weltmeister") einen packenden Zweikampf. Der Weltmeister im Ringengewinnt. Sieg für Team "Weltmeister"!Das Halbfinale war das Finale 2016Im ersten Match entscheidet in einer Neuauflage desVorjahres-Finales das Team "Bachelor" (Sarah Nowak, Angelina Heger,Alisa Persch, Paul Janke, Christian Tews und Aurelio Savin) gegenTeam "Internet" (Sophia Thiel, KSFreakWhatElse, KrappiWhatelse,Marcel Scorpion, Sonny Loops und Jean Pierre Kraemer) das Spiel fürsich - Finale! Das Team "Weltmeister" qualifiziert sich mit einemklaren 2:0-Sieg gegen seine Kontrahenten Team "Hardcore" (Akay,"Evil" Jared, Martin Kesici, Mola Adebisi, Nico Schwanz und DetlefSteves) für das Finale.Bilder aus der Show zum Download unter:http://presse.prosieben.de/prosieben_voelkerballBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU).Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience Research. Erstellt: 02.04.2017, vorläufiggewichtet: 01.04.2017.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Petra Dandl Tel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-5722Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell