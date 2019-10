"Team Wallraff", Montag, 7.10., 20:15 Uhr: "Billig-Flieger - Wer zahlt am Ende drauf? Undercover bei Ryanair und Eurowings"

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Köln (ots) - In seiner neuesten Ausgabe hinterfragt "TeamWallraff" das Geschäftsmodell sogenannter Billig-Airlines unddokumentiert u. a., wie sich die niedrigen Flugpreise auf Sicherheitund Service auswirken. Erstmals konnte dazu eine TV-Reporterinwochenlang Undercover als Stewardess arbeiten. DieTeam-Wallraff-Redakteurin lässt sich in sechs Wochen von derLeiharbeitsfirma Crewlink, die für Ryanair Personal rekrutiert, zurFlugbegleiterin bei Ryanair ausbilden. Schon bei der Schulung imKasernenhofton erlebt sie ein Klima der Angst und Einschüchterung.Das Thema medizinische Notfallversorgung an Bord wird nur anderthalbTage behandelt. Für die sieben von Ryanair definiertenNotfallszenarien inklusive Evakuierung spielt jeder Auszubildendenach der theoretischen Anweisung nur eine Variante durch - und dasauch nur einmal. Nach bestandener Prüfung sollen die jungen Menschenim Extremfall an Bord für die Sicherheit und die Not-Evakuierungihrer Passagiere verantwortlich sein. Mehrere Mit-Absolventen räumengegenüber der RTL-Reporterin nach bestandener Prüfung jedoch ein,dass sie dazu nicht in der Lage wären. Auf Anfrage von "TeamWallraff" teilte Crewlink dazu mit: "Alle unsereKabinenpersonalschulungen sind von der irischen Luftfahrtbehördegemäß den EASA-Bestimmungen genehmigt." Anders als die ThemenSicherheit und Erste Hilfe nimmt der Bordverkauf bei der Ausbildungmit fast einer Woche einen großen Raum ein. Die Ausbilderin lässtihre Schüler auch wissen, warum: "Weil sie (Ryanair, d. Red.) mit denVerkäufen den größten Profit machen". Beim Los-Verkauf, den Ryanairauf ihren Flügen anbietet und dessen Einnahmen Kinderhilfsprojektenzu Gute kommen soll, verdient offenbar in erster Linie die Airline.Nach eigenen Angaben hat Ryanair in den letzten fünf Jahren zweiMillionen gespendet. Hochrechnungen von "Team Wallraff" ergeben, dassdamit möglicherweise nur knapp 5,5 Prozent und damit nur einBruchteil der Millionen-Erlöse an Kinderhilfsorganisationen gegangenist. Der Arbeitsvertrag, den die RTL-Reporterin nach bestandenerPrüfung von der Leiharbeitsfirma Crewlink erhält, die für RyanairPersonal stellt, sieht u.a. nur 18 Urlaubstage und eineKündigungsfrist von null Tagen in den ersten 13 Arbeitswochen vor.Beides widerspricht dem deutschen Arbeitsrecht. Die LeiharbeitsfirmaCrewlink, die nur für Ryanair arbeitet, schreibt hierzu: "Crewlinkhält sich voll und ganz an das deutsche Arbeitsrecht." Beim Gepäckund dem Check-In fallen bei Ryanair zusätzliche Gebühren an, die fürden Kunden kaum vorhersehbar sind. Für zu schweres Gepäck, ein zuspätes Einchecken, fehlerhaft eingegebene Namen und keineausgedruckte Bordkarte etwa bittet die Lowcost-Airline ihrePassagiere rigoros zur Kasse. Das erlebt RTL-Reporterin Alicia beider Schulung eines Ryanair-Dienstleisters zur Bodenstewardess amFlughafen Köln/Bonn und später im Dienst. Der Bitte um Stellungnahmekam Ryanair in keinem der Fälle nach. Überbuchungen, die vonsämtlichen Airlines möglicherweise bewusst in Kauf genommen werden,sorgen an den Flughäfen für Chaos und bei den Passagieren imschlimmsten Fall für geplatzte Reiseträume. Diese Erfahrung macht dieRTL-Reporterin Alicia undercover am Airport Düsseldorf, nachdem siesich auch dort zur Boden-Stewardess hat ausbilden lassen. AmTicketschalter macht sie die Erfahrung, dass insbesondereEurowings-Fluggäste mit einem Basic-Tarif im Falle von Überbuchungenbenachteiligt werden und bei der Handgepäck-Mitnahme offenkundigstärker reglementiert werden. Eurowings bestreitet das in einerStellungnahme: "Die gebührenpflichtige Sitzplatzreservierung ist keinKriterium. In nahezu allen Fällen finden sich Passagiere, diefreiwillig und auf Grundlage der ihnen angebotenenEntschädigungszahlung vom Flug zurücktreten bzw. sich auf einenspäteren Flug umbuchen lassen." Einem RTL-Mitarbeiter, der auf einenRollstuhl angewiesen ist, drängt sich bei einer fingiertentelefonischen Buchung im Eurowings-Callcenter der Verdacht derDiskriminierung auf. Die EU-Verordnung für den Luftverkehr, die dieBeförderung von Menschen mit Behinderung und eingeschränkterMobilität regelt, scheint bei Eurowings nach seiner eigenen Erfahrungnur eingeschränkt angewendet zu werden. Als er vier Personen füreinen Flug nach Mallorca einbuchen will, heißt es zunächst: keinProblem. Als er hinzufügt, dass es sich um Rollstuhlfahrer handelt,sind plötzlich nur noch zwei Einbuchungen möglich. Dabei sind lautOnline-Tool auf dem optionierten Flug jede Menge Plätze frei. DenGrund dafür erfährt die RTL-Reporterin Sonja, die sich in einemeinwöchigen Kurs bei einem Subunternehmen zurCallcenter-Mitarbeiterin bei Eurowings schulen lässt. Die Schülerwerden explizit darauf hingewiesen, dass höchstens zwei Passagiereeingebucht werden dürfen, die nicht auf eigenen zwei Beineneinsteigen können - aus Kostengründen, denn der Service sei für dieKunden frei. Eurowings bestreitet in einer Stellungnahme jeglicheBeschränkung auf zwei Rollstuhlfahrer pro Maschine, weist aber daraufhin, dass die Anzahl an Passagieren, die unbedingt auf einenRollstuhl angewiesen sind und ohne Begleitung reisen, ausSicherheitsgründen auf maximal fünf pro Flug limitiert sei.Weitere Themen u.a.: Als Lost-and-Found-Mitarbeiter erlebt einRTL-Reporter am Flughafen Berlin-Tegel wiederholt chaotische Zuständebei der Suche nach vermissten Koffern. Ein weiterer RTL-Reporterdokumentiert bei einem Undercover-Einsatz als Gepäckband-Arbeiter amDüsseldorfer Flughafen, wie dort mit dem Gepäck umgegangen wird.Immer wieder wird er Zeuge, wie die gestressten Kollegen das Gepäckachtlos durch die Luft werden, schleudern oder sogar mit Füßentreten.Ausführliche Informationen finden Sie im Newsroom der MediengruppeRTLPressekontakt:Matthias BolhöferRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLKommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4227Fax: 0221 / 4567 4292matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell