Team Talented nutzt LiveU Technologie für Livestreamings von IRONMAN Veranstaltungen in ganz Europa

Mit den Streaming-Lösungen von LiveU überträgt Team Talentedeuropaweite IRONMAN Wettkämpfe und Side-EventsHackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die IRONMAN Wettkämpfeerfreuen sich seit fast 40 Jahren wachsender Beliebtheit - trotz odergerade wegen der enormen körperlichen und geistigen Herausforderungenfür die teilnehmenden Sportler. Team Talented, das schon viele Jahreeng mit den Organisatoren zusammenarbeitet, setzt nun auf LiveU, umdie Berichterstattung von den europäischen Wettbewerben zu optimierenund weiter auszubauen. Die Streaming-Lösungen von LiveU fanden u.a.bereits Einsatz für Live-Übertragungen vom IRONMANKlagenfurt-Austria, IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun, IRONMANMaastricht-Limburg und IRONMAN 70.3 Cascais-Portugal.Als einer der härtesten Ausdauersport-Events genießt der IRONMANinternationales Renommee. Der umfassende Triathlon-Wettkampf setztsich aus drei Einzeldisziplinen zusammen: 3,8 km Schwimmen, 180 kmRadfahren und 42,2 km Laufen. Die Athleten werden dabei an dieGrenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Aufgrund der komplexenOrganisation und schwierigen Geländebedingungen gestaltete sich dieBerichterstattung schon immer als besonders anspruchsvoll, sowohlhinsichtlich der anfallenden Kosten wie auch der passenden Technik.Die Verwendung von Streaming-Lösungen, die allein auf 3G/4GNetzwerken basieren, erwies sich für die IRONMAN Berichterstattungals zu unzuverlässig. Claudio Schütz, Leiter des Team Talented, dazu:"Entlang der Laufrouten in den Stadtzentren reicht diese Form derInternetanbindung aus. Aber auf den Radstrecken, wo derMobilfunk-Empfang wegen der hohen Geschwindigkeiten ständig variiertund die Netzabdeckung generell sehr schwach ausfällt, stellte sichdiese Lösung als ungeeignet heraus. Die traditionelle Rundfunktechnikund -infrastruktur war uns jedoch viel zu teuer. Durch meine Arbeitfür die österreichische Rundfunkanstalt ORF kannte ich die LiveUTechnologie, die heute den Branchenstandard für Mobilfunk-Bondingbildet. ETAS, der lokale Partner von LiveU in Österreich, arbeitetelösungsorientiert mit uns zusammen, um unsere speziellenAnforderungen an die Live-Übertragungen zu erfüllen."Team Talented nutzt die LiveU Technologie nun regelmäßig für seineLive-Berichterstattung von den IRONMAN Wettkämpfen, die mit drei bisvier mobilen Kamerateams eingefangen und live kommentiert werden. DasLivestream-Repertoire von Team Talented umfasst weiterhin auchSide-Events wie Pressekonferenzen, Siegesfeiern und die IRONKIDSWettbewerbe. Darüber hinaus produziert das Team um Claudio Schützauch Videoclips für das Social Web, die einen 360°-Einblick in dasSport-Event geben."Natürlich ist die Logistik sehr kompliziert und herausfordernd,deshalb ist unser Erfahrungsschatz auch so wichtig", so Schütz."Allein für das Radrennen müssen wir die Streckenführung genau kennenund wissen, wie wir den Sportlern bei Geschwindigkeiten von bis zu 55km/h durch sehr enge Straße folgen können. Hierbei ist die LiveUCentral Management-Plattform von großer Bedeutung. Sie hat denVorteil, dass ich die Übertragungseinheiten auch aus der Fernesteuern kann - während unsere Kameraleute auf dem Motorrad dem Wind,Regen und der Sonne trotzen. Für sie ist es unmöglich, die Unitsselbst zu bedienen. Daher nutze ich LiveU Central, um die Delay-Zeitzu ändern, Modems bei Bedarf neu zu starten und zwischen derLive-Einstellung und dem 'Store and forward'-Modus zu wechseln. DieLiveU Technologie liefert eine großartige Performance, sie isteinfach zu handhaben und dabei erschwinglich im Preis."Ronen Artman, Vice President Marketing bei LiveU: "DieLeistungsfähigkeit und Flexibilität unserer Technologie trägt dazubei, dass sich das Feld der Sportberichterstattung ständig wandeltund weiter entwickelt. Das ist faszinierend für uns zu beobachten. Esgibt viele Unternehmen und Organisationen im Sportbereich, für diesich die herkömmlichen Rundfunk-Technologien als viel zu kostspieligund unhandlich darstellen - während abgespeckte Technologien ohneMobilfunk-Bonding schlicht und ergreifend nicht professionell genugsind. Über LiveULiveU treibt die Live-Video-Revolution aktiv voran: DasUnternehmen bietet professionelle Lösungen für Live-Übertragungen insFernsehen, Internet und Social Web - abrufbar sowohl mit stationärenEndgeräten wie auch mit mobilen Devices. Von mobilen Rucksack- undSmartphone-Anwendungen, über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bishin zu Broadcast-Produkten mit externen Antennen bietet LiveU daskomplettes Spektrum an Geräten, die eine Live-Videoberichterstattungüberall und jederzeit ermöglichen. Darüber hinaus stellt LiveUumfassende cloud-basierte Videomanagement- und Übertragungstoolsbereit. Mit mehr als 2.000 Kunden in über 80 Ländern haben sich dieLiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globaleRundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und SozialeNetzwerke durchgesetzt. 