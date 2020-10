TeamViewer: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Gefahr neuerlicher Lockdowns wird größer und so erinnern sich auch die Anleger mit der TeamViewer-Aktie an einen alten Favoriten aus dem Frühjahr. Damals konnte die Aktie in der Spitze bis auf 54,86 Euro vordringen. Der Glanz von damals ist allerdings ein wenig verblasst, denn im Anschluss an das Hoch vom 9. Juli ging die Aktie in eine Korrektur über.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung