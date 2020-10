BioNTech Aktie: Entscheidung 3. November!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

BioNTech hat in der vergangenen Woche einen unglaublichen Aufwärtsmarsch hingelegt. Der Wert hat immerhin zum Freitagsschluss sogar eine wichtige Marke überwunden und noch einmal ein Plus von 3,8 % geschafft. Das nächste Kursziel ist beeindruckend – zudem wird wohl am 3. November eine Entscheidung fallen. Wer rechtzeitig dabei ist, hat hier besondere Chancen – erwarten Analysten.

BioNTech: 3. November im Blick

Am 3. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung