TeamViewer: Die Bullen mühen sich, aber …

Die TeamViewer-Aktie war im Frühjahr eine der Aktien, die von der Corona-Pandemie profitierten und konnte deshalb bis zum 9. Juli auf ein neues Hoch bei 54,86 Euro vordringen. Von hier aus ging der Kurs in eine Abwärtsbewegung über. In der ersten Oktoberhälfte sah es kurzzeitig so aus, als könne dieser Abwärtstrend aufgebrochen werden. Doch dieses Fehlsignal wurde schnell wieder zurückgenommen.

