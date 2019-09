TeamViewer: Börsengang mit hohen Risiken behaftet

Wie das Unternehmen bereits gestern Abend per Ad hoc-Mitteilung bekanntgegeben hat, strebt TeamViewer (WKN: TV0007) noch Ende September an die Börse. Die Angebotsfrist zur Zeichnung der Aktien läuft dabei vom heutigen Donnerstag, dem 12. September bis voraussichtlich Dienstag, dem 24. September 2019. Die Aktien werden dabei in einer Preisspanne von 23,50 bis 27,50 Euro je Aktie angeboten. Insgesamt umfasst das Angebot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



