TeamViewer-Aktie: Das steckt dahinter!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Vor dem Wochenende sah es mal wieder etwas besser aus für die Aktie von TeamViewer: Die Papiere des Software-Unternehmens sprangen von ihrem Tagestief am Donnerstag bei einem Kurs von 14,44 Euro am Freitag bis auf 16,36 Euro – ein Plus von 13 Prozent binnen eines Tages. Mittlerweile aber hat die TeamViewer-Aktie wieder deutlich abgegeben, notierte am Dienstag nach dem Mittag bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung