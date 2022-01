TeamViewer-Aktie: Ein starkes Signal?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Das neue Jahr startet an den Börsen mit vielen grünen Vorzeichen. Nicht nur die üblichen Verdächtigen bewegen sich im heutigen Handel in die Höhe. Auch so mancher Verlierer aus dem vergangenen Jahr überrascht mit teils saftigen Aufschlägen. Zu den Vertretern dieser Gattung zählt die TeamViewer-Aktie.

Jene legte bis zum Vormittag um 6,5 Prozent zu und arbeitet mal wieder an einem zaghaften Ausbruchsversuch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



