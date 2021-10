TeamViewer-Aktie: Die bittere Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie des deutschen Softwareunternehmens TeamViewer hat in den letzten Wochen sehr viel Kredit verspielt. Das Papier war bereits seit Mitte Februar in einer klaren Abwärtsbewegung gefangen, konnte sich im August und September aber zusehends stabilisieren. So gab es berechtigte Hoffnungen, dass es zu einer erfolgreichen Bodenbildung kommen würde.

Rücknahme der Jahresziele führt zu Mega-Crash

