TeamViewer-Aktie: Wird jetzt endlich alles besser?

Wer in den vergangenen Wochen TeamViewer-Aktien im Portfolio hatte, brauchte ein sehr dickes Fell. Der einstige Shooting-Star machte schwere Zeiten an der Börse durch und mit dem Aktienkurs ging es seit Juli um etwa ein Drittel in Richtung Süden. Die Gründe für die herben Abschläge sind vielfältig. Hauptsächlich lasteten die Aktivitäten des Großinvestors Permira auf dem Titel. Der setzte zuletzt im ...



