TeamViewer-Aktie: Wie kann das sein?

Nach einem extrem schwachen Oktober an der Börse erlebte die Aktie von TeamViewer zum Monatsbeginn wieder eine leichte Erholung. Zuvor bei weniger als 13 Euro gehandelt, überwanden die Papiere des Software-Unternehmens am 3. und 10. November jeweils kurz die Marke von 15 Euro. Seitdem aber verliert die TeamViewer-Aktie mehr und mehr an Wert, am Mittwochvormittag stehen nach einem weiteren Abschlag von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



