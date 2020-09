TeamViewer Aktie: Weiterer Abwärtsdruck voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Seit ihrem Corona-Tief bei 22,33 Euro konnte die Aktie Gewinne in Höhe von 146 % verzeichnen. Seitdem ging es allerdings auch wieder bergab und die Aktie notiert zurzeit bei ca. 41,59 Euro. Alleine im September gab es bereits Kursverluste in Höhe von 15 %. Sollten Anleger jetzt also einsteigen oder ist eher mit weiteren Kursverlusten zu rechnen?