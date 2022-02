TeamViewer-Aktie: Das Vertrauen ist nicht zurück. Im Gegenteil

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Bei der TeamViewer-Aktie (WKN: A2YN90) sind einige Investoren offensichtlich kurzfristig orientiert optimistischer gestimmt. Insbesondere die Zahlen im Rahmen der Erwartungen und die Aktienrückkäufe haben als Special dazu beigetragen. Dadurch konnte der Aktienkurs zulegen.

Mit 15,78 Euro und einem Plus von 32 % auf Sicht von einem Monat ist der Wertzuwachs nicht unerheblich. Einige Analysten sprechen davon, dass das Vertrauen in die Aktie zurückgekehrt sei.

Das kann man so sehen, wenn man den Aktienkurs betrachtet. Unternehmensorientiert ergeben sich bei mir jedoch mehr Fragezeichen denn je. Handelt das Management hinter der TeamViewer-Aktie jetzt langfristig und unternehmensorientiert? Oder geht es doch eher bloß um kurz- und mittelfristige Impulse? Die Aktienrückkäufe sind ein entscheidendes Moment oder ein Indikator, der mich jedenfalls nicht so optimistisch stimmt.

TeamViewer-Aktie: Ernsthaft, Aktienrückkäufe

Das Management der TeamViewer-Aktie hat sich dazu entschlossen, auf Aktienrückkäufe zu setzen. Um an dieser Stelle fair zu sein: Nach einem Minus von zwischenzeitlich 75 % und einem Quäntchen darüber hinaus ist der Zeitpunkt natürlich günstig oder preiswert. Ein solches Kapitalrückführungsprogramm entsprechend effektiv, was das mengenmäßige Kaufen und Einziehen von eigenen Aktien geht.

Es gibt jedoch ein großes Aber: Erst vor einigen Monaten hieß es, es habe Fehler gegeben, als man kurzfristig zu schnell zu viel wollte. Sowie auch, dass man aus den Fehlern lernen wollte. Unternehmensorientiert und um sich auf die Wachstumsgeschichte konzentrieren zu können. Nenn mich verrückt: Aber Aktienrückkäufe sind eigentlich das genaue Gegenteil hierzu.

Anstatt in Wachstum oder den Ausbau des Geschäfts und die Möglichkeit, zu mehr Qualität zurückzufinden, zu investieren, werden 300 Mio. Euro in die Hand genommen. Und lediglich in die eigene Aktie investiert. Lass uns diesen Wert vielleicht mal in ein Verhältnis setzen: Im Geschäftsjahr 2021 lag der freie Cashflow bei 157 Mio. Euro. Das heißt, dass zwei Jahreswerte für diese Kapitalmaßnahme verwendet werden, die lediglich kurzfristig wirkt. Und eben nicht unternehmensorientiert.

Das weckt bei mir Zweifel, ob das Management der TeamViewer-Aktie unternehmensorientierte Veränderungen angeht. Oder ob es doch in Teilen eher darum geht, Impulse beim Aktienkurs zu setzen. Der Mitteleinsatz, der bereits des Öfteren ein Thema insbesondere beim Sponsoring und der Werbung gewesen ist, darf weiterhin kritisch hinterfragt werden. Vielleicht gerade jetzt bei den angekündigten Aktienrückkäufen.

Noch mehr im Blick: Die Qualität

Nach der Ankündigung der Aktienrückkäufe für 300 Mio. Euro behalte ich jetzt jedenfalls die Veränderungen im Auge. Um Vertrauen zurückzugewinnen reicht es mir jedenfalls nicht, Kapital an die Investoren auszuzahlen. Nein, sondern ein langfristiger, smarter, der Investitionsthese langfristig dienender Kapitaleinsatz ist, was ich sehen möchte. Jetzt kurzfristig sehe ich das Gegenteil, was zunächst wenig Vertrauen bei mir weckt. Auch wenn ich das günstige Ausnutzen der Chance grundsätzlich nachvollziehen kann.

Im Zweifel ist die Abwägung entscheidend, was man mit welchem Mitteleinsatz erreichen möchte. Aktienrückkäufe alleine reichen nicht. Jetzt ist das Management am Zug, nachzulegen und wirklich Vertrauen zurückzugewinnen. Dafür hat man in den nächsten Monaten jedenfalls 300 Mio. Euro weniger zur Verfügung.

