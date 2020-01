TeamViewer Aktie: TeamViewer will weiter wachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Das Softwareunternehmen TeamViewer will in der Zukunft immer weiter wachsen. Zu diesem Zweck wurde kürzlich in Griechenland ein neuer Standort eröffnet, mit dem laut Konzernangaben die Entwicklungskapazitäten gestärkt werden sollen. Das soll es ermöglichen, die eigene Plattform noch weiter auszubauen. Entschieden hat sich TeamViewer als Standort für Ioannina. Dort erwarten die Verantwortlichen sich gut ausgebildetes Personal für die Software-Entwicklung.

zur Originalmeldung