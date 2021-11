TeamViewer-Aktie: Steigen mit den Inzidenzen auch die Billings?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Im Zuge des Ausbruchs der Corona-Pandemie machte die TeamViewer Aktie dank einer starken Kursrallye zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Fernwartungssoftware an, was in Zeiten des Home-Office gefragt ist.

Angesichts der erneuten Welle an Corona-Infizierten könnte die Nachfrage nach den Softwarelösungen des Unternehmens wieder steigen. Allerdings könnte dieser Effekt nur von kurzer Dauer sein.



