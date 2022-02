TeamViewer-Aktie: So gewinnt man Vertrauen zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Der im vergangenen Jahr in Schieflage geratene Softwarekonzern TeamViewer hat Anleger zuletzt mit einem großangelegten Aktienrückkaufprogramm in Jubelstürme versetzt. Diese Maßnahme hatte das Unternehmen bereits bei der Vorlage der Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr angekündigt, doch das Volumen fällt größer aus als von den Experten erwartet. So sollen Aktien im Gesamtwert von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



