TeamViewer-Aktie: Das Signal!

TeamViewer ist am Mittwoch etwas weniger schwach in den Tag gestartet als sonst in den vergangenen Handelstagen üblich. Es ging “nur noch” um -1,5 % nach unten. Die Situation bleibt unverändert sehr kritisch – zumindest an den Aktienmärkten. Das Unternehmen hatte jüngst Zahlen publiziert, die am Markt klar enttäuschten. Die Quittung ist bitter.

Das ist ein Signal

Innerhalb einer Woche ging es um



