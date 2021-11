TeamViewer-Aktie: Die Schwäche hält an

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Ende September gestartete neue Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie will einfach kein Ende finden. Eine kleine Erholung konnten die Käufer einleiten, nachdem der Wert am 1. November auf ein Tief bei 12,46 Euro zurückgefallen war. In der Spitze konnte aber nur die Marke von 15,00 Euro erreicht werden. Da der Kurs letztlich an ihr scheiterte, übernehmen die Bären in dieser Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



