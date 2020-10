TeamViewer Aktie: Jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die TeamViewer-Aktie hat Anfang Oktober wieder deutlich zulegen können und den seit Juli bestehenden Abwärtstrend durchbrochen. Nach mehreren Gewinntagen in Folge erreichte der Kurs am 19. Oktober ein Hoch bei 46,28 Euro. Dann kam es zu einem deutlichen Kurseinbruch, nachdem ein Großaktionär Kasse machte und sich von seinen Anteilen trennte. Zunächst schien es so, als könne sich die Aktie im Bereich ...



