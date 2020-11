TeamViewer Aktie: Ist das nicht etwas übertrieben?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Immer wieder liest man von Unternehmen wie Hello Fresh, die als Profiteure der Corona-Krise gelten. Ebenso dazu gehört jedoch TeamViewer, die enorm von den deutlich steigenden Zahlen an Videokonferenzen profitieren. Dadurch stieg der Kurs im Sommer zwischenzeitlich bis auf ein neues Allzeithoch bei 54,90 Euro an. Anschließend erfolgte jedoch eine Korrekturbewegung, die die wohl übertriebenen Erwartungen aus dem Sommer auf ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



