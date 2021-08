TeamViewer-Aktie: Hier ist ein Muster erkennbar!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die TeamViewer-Aktie befindet sich seit Mitte Februar in einem Abwärtstrend. Im Rahmen einer Ichimoku-Analyse erkennt man, dass der Kurs in der zweiten Märzhälfte unter die Wolke (Kumo) gesunken ist und diese in der Folge einen rosafarbenen Körper (bärisch) angenommen hat. In den folgenden Monaten fanden immer wieder Aufwärtsbewegungen statt, die stets am unteren Ende der Wolke zum Erliegen kamen. Das verdeutlicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung