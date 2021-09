TeamViewer-Aktie: Hier beißen die Bullen sich die Zähne aus!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Gerade erst konnte die TeamViewer-Aktie sich wieder etwas erholen und im späten Handel am Montag erstmals seit rund sechs Wochen wieder an der 30-Euro-Marke kratzen. Im Hoch standen 29,96 Euro auf dem Ticker. Kurz vor dem Durchbruch kam dann jedoch wieder ein Rücksetzer, welcher die Kurse bis Handelsschluss am Dienstag auf 28,19 Euro zurückbeförderte.

Ausnahmsweise waren es keine fragwürdigen Investitionen seitens des ...



