TeamViewer-Aktie: Es ist vollbracht!

Die TeamViewer-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen in ansteigender Form präsentiert und schaffte in der zweiten August-Hälfte den Ausbruch aus dem seit Mitte Februar bestehenden Abwärtstrend. Dies sorgte für neuerliche Kaufimpulse und verhalf dem Anteilsschein in dieser Woche zum Anstieg über die 50-Tage-Linie (EMA50). Erstmals seit Anfang März konnte sich der Kurs an drei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb des gleitenden Durchschnitts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



