TeamViewer-Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von TeamViewer kommt einfach nicht mehr in die Spur: Die Papiere des Göppinger Software-Unternehmens gaben am Mittwoch weiter fünf Prozent ab, notierten zum Börsenschluss im Xetra-Handel bei nur noch 11,07 Euro. Das bedeutet für die TeamViewer-Aktie nicht nur ein Monatsminus von annähernd 20 Prozent. Die Anteilsscheine des Unternehmens sind an einer historischen Schlappe nur knapp vorbeigeschrammt. Doch es… Hier weiterlesen