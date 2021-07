TeamViewer-Aktie: Endlich Boden unter den Füßen?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die TeamViewer-Aktie bereitet ihren Aktionären in diesem Jahr gar keine Freude. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Fernwartungssoftware- und Videokonferenz-Anbieters mehr als ein Drittel an Wert verloren. Inzwischen sind fast die gesamten Kursgewinne, die das Unternehmen in Zuge der Coronavirus-Pandemie verzeichnen konnte, verloren gegangen. Seit einigen Tagen scheint sich bei einem Kursniveau von ca. 27 Euro ein Boden ausgebildet zu haben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



