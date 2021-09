TeamViewer-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die TeamViewer-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich erholt. Seit Anfang August zeigt die Kurve nach oben, was zum Bruch des seit Mitte Februar bestehenden Abwärtstrends geführt hat. Hierdurch hat sich das Chartbild bereits deutlich aufgehellt. Nun wird es darum gehen, die 50-Tage-Linie (EMA50) auf nachhaltiger Basis zurückzuerobern. In der vergangenen Woche wähnten sich die Anleger auf einem guten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



