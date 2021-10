TeamViewer-Aktie: Crash!

TeamViewer hat seine Eigentümer in der vergangenen Woche um 36 % erleichtert. Die Aktie ist in einem wahren Crash genu Boden gestürzt. Dies begründete sich durch Zahlen, die deutlich schlechter ausfielen als gedacht. In den vergangenen Tagen dann stabilisierte sich die Notierung wieder etwas. Nun läuft der Kurs in etwa auf Höhe von 16 euro und kann sich seit 2 Handelstagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



