TeamViewer-Aktie: Die Bullen sind weitergezogen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Fulminant startete die Börse in den November. Am Montag waren allerorten grüne Vorzeichen zu sehen, so mancher Titel kletterte auf neue Rekordmarken und die Stimmung schien allgemein sehr ausgelassen zu sein. Wie immer tanzt aber immer auch jemand aus der Reihe. In diesem Fall war es die TeamViewer-Aktie.

Die konnte gestern trotz bestens gelaunter Börsianer keinen Blumentopf gewinnen. Stattdessen sackte sie kurzzeitig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung