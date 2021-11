TeamViewer-Aktie: Die Bullen melden sich zaghaft zurück

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

So erfreulich ein Anstieg von 3,35 Prozent innerhalb einer Handelssitzung ist, so gering fällt der Wertzuwachs im Vergleich zu den vorangegangenen Verlusten aus, denn von diesen hat sich die TeamViewer-Aktie bislang noch nicht entscheidend erholt. Dank des Anstiegs vom Freitag sind die Bullen gerade einmal bis an den flachen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 10. November bei 15,14 Euro vorgedrungen.

