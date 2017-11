"TeamPlay" - Eine musikalische Ausstellung über das Zusammenspielen / Neue Mitmach-Ausstellung in der DASA (FOTO)

Dortmund (ots) -Trommeln für mehr Taktgefühl: Die DASA Arbeitswelt Ausstellunglädt ab dem ersten Adventssonntag, 3. Dezember, zu einemungewöhnlichen musikalischen Dialog ein. Klangskulpturen undklingende Tische machen Lust aufs Zusammenspiel. "TeamPlay" heißt dieneue Mitmach-Ausstellung, die Kinder, Familienmitglieder und Kollegengemeinsam zum Klatschen und Klingen bringt.An Klangskulpturen wie dem "Walking Bass", der "Komponiermaschine"oder im "Hörwald" entstehen an den Tischen, im "Kasino der Klänge"gemeinsam eigene Spielregeln, Melodien oder ein tollesGeräusch-Chaos. Wer mitmacht, erkundet so ganz nebenbei dieGeheimnisse erfolgreicher Teams: Wie stelle ich mich auf meinGegenüber ein und wie antworte ich angemessen?Zur Ausstellung gehören 12 Spieltische, die Musik-Elektronik oderpraktische Alltagsgegenstände nutzen, um so die vielfältigstenKlangwelten zu produzieren. Die vier bis acht Spieler pro Tisch hörensich dabei gegenseitig per Kopfhörer und bestimmen zusammen, wo undwie die Musik spielen soll. Das funktioniert aber nur, wenn mananderen gut zuhört. Am Sequenzer-Tisch steuern die Besucher einfortlaufendes Melodie-Muster mit Handbewegungen oder Hebeln. DerSensor-Tisch ermöglicht zum Beispiel elektronische Geräuschmusik derExtraklasse. Und keine Panik: Hochbegabt muss hier keiner sein. DieRezeptur für das nicht nur musikalische Miteinander: Spaß amAusprobieren und Entdecken.Für Leute mit Teamgeist und TaktgefühlDie interaktiven Stationen zeigen, was auch in der Arbeitswelteinen konstruktiven Austausch ausmacht. Die Ausstellung beschränktsich auch nicht nur auf einen Raum, sondern setzt sich anverschiedenen Stellen in der DASA fort. Daher richtet sich die Schauauch ausdrücklich nicht nur an die jungen DASA-Gäste. Ob Röhrenglockeoder Hörwald, ob mit Monster-Stimme oder ganz piano: Liebhaber zarterTöne kommen genauso auf ihre Kosten wie alle, die mal auf die Paukehauen wollen. Die Ausstellung macht Mut, die Welt gemeinsam zumKlingen zu bringen.Es ist das "Mobile Musik Museum", das derartige Objekte entwickeltund sammelt. Klangkünstler und Musikpädagoge Michael Bradke ausDüsseldorf motiviert mit seinen ausgeklügelten Klang-SkulpturenMenschen zum aktiven Musikmachen. Er gehört zu den Pionieren derSzene und ist mit seinen Exponaten auf der ganzen Welt herumgekommen.Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Aktionstagenrundet das Angebot ab. Die Ausstellung ist vom 3. Dezember 2017 biszum 24. Juni 2018 in Dortmund zu sehen. Zusätzlich findet an jedemDienstag während der Schulzeit in NRW zwischen 10 und 12 Uhr einWorkshop für Schulklassen statt. Für Firmen gibt es buchbareExtra-Events. Alle Infos stehen auf www.dasa-dortmund.dePressematerial: http://ots.de/S1ybuPressekontakt:Monika RöttgenDASA Arbeitswelt Ausstellung// KommunikationFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel 0231 90712436roettgen.monika@baua.bund.dewww.dasa-dortmund.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell