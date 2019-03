TeamDrive jetzt GoBD-konform / Software muss auf digitale Betriebsprüfung vorbereitet sein, sonst drohen Steuernachzahlungen

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Die TeamDrive Systems (www.teamdrive.com) GmbH hatihre gleichnamige Sync-und-Share-Software GoBD-kompatibel gemacht.Der Dienst zum Speichern, Synchronisieren und gemeinsamen Bearbeitenvon Daten und Dokumenten erfüllt somit die "Grundsätze zurordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungenund Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" (GoBD).Unternehmen können TeamDrive also rechts- und steuerkonform für allebuchhaltungsrelevanten Unterlagen verwenden. TeamDrive gilt als einerder sichersten Datendienste in Deutschland, der allen gesetzlichenAnforderungen genügt, von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) biszur GoBD. Die TeamDrive GmbH ist ein zu 100 Prozent deutschesUnternehmen und alle Daten werden auf Servern in Deutschlandgehalten, so dass TeamDrive-Anwender von der unsicherenUS-Gesetzgebung nicht betroffen sind. Losgelöst davon gewährleistetbei TeamDrive eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dassnur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder der Anbieternoch irgendeine Behörde auf der Welt ist in der Lage, die Daten zuentschlüsseln. Mit der GoBD-Konformität setzt TeamDrive diese strikteAusrichtung an den höchsten Datenschutz-, Sicherheits- undRechtsnormen der Bundesrepublik Deutschland und der EuropäischenUnion fort, teilt das Hamburger Unternehmen mit.GoBD-Konformität ist geltendes RechtDas Bundesministerium für Finanzen (BFM) hat bereits 2014 neue"Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern,Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zumDatenzugriff" (GoBD) festgelegt, die seit dem Veranlagungsjahr 2015gelten. Die GoBD schreibt ein ordnungsmäßiges digitalesRechnungswesen inklusive aller vor- und nebengelagerten IT-Systemevor. Betroffen sind daher nicht nur Buchhaltungsprogramme, sondernbeispielsweise PC-Kassen-, Warenwirtschafts-, Fakturierungs-,Messwaagen-, Kostenrechnungs-, Zeiterfassungs- undDokumentationsmanagementsysteme.Bei gravierenden Verstößen gegen die GoBD sind die Finanzbehördenangehalten, die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. Doch diemittelständische Wirtschaft ist auf die digitale Betriebsprüfungdurch die Finanzbehörden kaum gefasst. Bislang wurden beiBetriebsprüfungen nämlich nur die reinen Buchhaltungsdaten geprüft.Auf eine Prüfung der Daten aus den Vor- und Nebensystemen sind diemeisten Unternehmen nicht vorbereitet: Viele können diese Daten inder geforderten Form den Finanzbehörden nicht zur Verfügung stellen.Zudem haben viele mittelständische Unternehmen noch akutenNachholbedarf beim Aufbau eines angemessenen internen Kontrollsystems(IKS) und der Verfahrensdokumentation der eingesetzten IT-Systeme,alles auch geltende Anforderungen der GoBD.Die Folgen der "digitalen Steuerfalle" können verheerend und sogarexistenzbedrohend sein: Stellen die Betriebsprüfer GoBD-Mängel fest,können sie daraus Zuschätzungen zu den bisher vom Unternehmenermittelten Ertrags- und Umsatzsteuern ableiten - also dieSteuerbelastung nachträglich erhöhen.Die Finanzbehörden haben bereits begonnen Spezialisteneinzusetzen, die bei Betriebsprüfungen die betroffene Softwaregezielt auf Schwachstellen bezüglich der neuen GoBD abklopfen.Wichtig: Die Anwender sind selbst verantwortlich für die Einhaltungder GoBD und damit für die Ordnungsmäßigkeit der zur Buchführungeingesetzten Softwareprodukte.TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck erläutert: "Die seit 2015laufende Schonfrist ist zum 1.1.2017 ausgelaufen und jetzt werden dieFinanzbehörden strikt auf die GoBD-Konformität achten. Wer IT-Systemeim Einsatz hat, die diesen Anforderungen nicht genügen, muss mitempfindlichen Steuernachzahlungen rechnen. Dazu gehört auch dasgesamte Datei- und Dokumentenmanagement im Unternehmen, sofernAngebote, Kalkulationen, Leistungsnachweise, Abrechnungen oder andereInformationen, die Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung desUnternehmens haben können, betroffen sind."Die deutsche Gesetzeslage lehnt sich übrigens an die "OECDGuidance on Tax Compliance for Business and Accounting Software 2005"an.Für interessierte Unternehmer hält TeamDrive ein aktuellesWhitePaper "Information zur Digitalisierung und GoBD"(https://teamdrive.com/whitepaper/) bereit.TeamDrive (www.teamdrive.com) gilt als die "sichersteSync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern,Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie denHochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch fürBerufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängigeEnde-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur derAnwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive nochirgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diesetechnische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zuschätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowieWirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung.TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.Pressekontakt:Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50,22765 Hamburg, E-Mail: info@teamdrive.com,Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell