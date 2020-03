TeamDrive ist Testsieger bei Cloud-Services / Das Deutsche Institut für Service-Qualität vergleicht zwölf Cloud-Dienste im Auftrag von n-tv

Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftragdes Nachrichtensenders n-tv zwölf Anbieter von Cloud-Services getestet: DieHamburger TeamDrive GmbH belegt in der Gesamtwertung den ersten Platz. DerService kann unter www.teamdrive.com beauftragt werden. Die private Nutzung istdauerhaft kostenfrei. Für Firmen fallen Gebühren ab 4,95 Euro monatlich an. DieTestergebnisse sind unter https://disq.de/2020/20200305-Cloud-Anbieter.htmlverfügbar.Wörtlich schreibt das Deutsche Institut für Service-Qualität: "Teamdrive gehtmit dem Qualitätsurteil 'gut' als Testsieger aus der Studie hervor. Der Anbieterbietet den besten Internetauftritt der Branche. Interessenten werden sehrumfangreich über verschiedene Aspekte der Cloud informiert, etwa zu denSystemvoraussetzungen oder zu den Datenschutzbestimmungen gemäß DSGVO. Zudemverfügt die Website über zahlreiche allgemeine Informationen, wie etwa einGlossar zur Erklärung von Fachbegriffen. Darüber hinaus antworten dieMitarbeiter sowohl am Telefon als auch per E-Mail professionell und korrekt.""Wir freuen uns über die Auszeichnung", bedankt sich TeamDrive-GeschäftsführerDetlef Schmuck und verweist auf weitere Gütesiegel, die dem HamburgerUnternehmen bereits zuteil wurden. So wurde der Service Anfang des Jahres mitdem "European Privacy Seal" (EuroPriSe) ausgezeichnet. Das Siegel bestätigt,dass TeamDrive den allerhöchsten Ansprüchen an den Datenschutz genügt. Diesehöchste Datenschutzstufe ist in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass dieSoftware und Services von Berufsgeheimnisträgern im Sinne des Paragraphen 203Strafgesetzbuch (§203 StGB) genutzt werden dürfen. Dazu gehören beispielsweiseAnwälte, Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Amtsträger und andereBerufsgruppen, die von Gesetzes wegen zum Stillschweigen über berufliche Belangeverpflichtet sind. So nutzen beispielsweise bereits viele Anwälte die über denDeutschen Anwalt Verein (DAV) angebotene TeamDrive-Lösung. Das DiplomaticCouncil, ein globaler Think Tank, der die Vereinten Nationen berät, hat dieTeamDrive GmbH als "Trusted Member" ausgezeichnet. Eine Studie derUNO-Denkfabrik hat TeamDrive vor einiger Zeit ebenso wie aktuell das DeutscheInstitut für Service-Qualität auf den ersten Platz unter zwölf Anbietern vonCloud-Services gesetzt.TeamDrive (www.teamdrive.com) gilt als "sichere Sync&Share-Software made inGermany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten undDokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet einedurchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur derAnwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behördeauf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Dies ist seit Anfang 2020 sogar mitdem Datenschutzgütesiegel "EuroPriSe" bestätigt. Diese technische undrechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über dasGesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichenVerwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.Pressekontakt:Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH,Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg,E-Mail: info@teamdrive.com, Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72437/4538827OTS: TeamDrive Systems GmbHOriginal-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell