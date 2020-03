TeamDrive für Home Office wegen Corona / Schnelle und sichere Lösung für Home Office, die sich ad-hoc einrichten lässt

Hamburg (ots) - Angesichts der Coronavirus-Epidemie wollen immer mehrUnternehmen auf Home Office umstellen - und bemerken, dass das gar nicht soeinfach ist. Als Soforthilfe bietet die Hamburger TeamDrive GmbH ihrengleichnamigen Service an. Unter http://www.teamdrive.com lassen sich binnenweniger Minuten virtuelle Laufwerke einrichten, um für einzelne Mitarbeitende,eine ganze Abteilung oder gar die komplette Firma gemeinsame Arbeitsräume in derCloud zu schaffen. Die virtuellen Räume entsprechen allen gesetzlichenAnforderungen vom Datenschutz bis zur Revisionssicherheit. Alle Programme wiebeispielsweise Microsoft Office funktionieren ohne Änderungen - nur werden dieDokumente verschlüsselt über die Cloud synchronisiert und jeder Zugriff kann vonZuhause erfolgen. Dafür wird keine komplizierte und teure VPN Konfigurationbenötigt. Die Kosten liegen bei 4,95 Euro monatlich pro Arbeitsplatz. DieBeauftragung und Einrichtung können vollständig online erfolgen unterhttp://www.teamdrive.com.TeamDrive ist mit dem "European Privacy Seal" (EuroPriSe) ausgezeichnet. DasSiegel bestätigt, dass TeamDrive den allerhöchsten Ansprüchen an den Datenschutzgenügt. Diese höchste Datenschutzstufe ist in Deutschland dadurchgekennzeichnet, dass die Software und Services von Berufsgeheimnisträgern imSinne des Paragraphen 203 Strafgesetzbuch (§203 StGB) genutzt werden dürfen.Dazu gehören beispielsweise Anwälte, Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,Amtsträger und andere Berufsgruppen, die von Gesetzes wegen zum Stillschweigenüber berufliche Angelegenheiten verpflichtet sind. Diese hohe Sicherheitsstufedürfte auch den meisten Unternehmen für ihre betrieblichen Belange genügen.TeamDrive gilt als "sichere Sync&Share-Software made in Germany" für dasSpeichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten. Grundlagebildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dassnur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeineBehörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische undrechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über dasGesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichenVerwaltung. TeamDrive gewährleistet, dass alle Daten ausschließlich auf Servernin Deutschland gespeichert werden, unterliegt im Unterschied zu US-Firmen nichtder US-Gesetzgebung und garantiert die Einhaltung der deutschenDatenschutz¬gesetzgebung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Androidund iOS.Pressekontakt:Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH,Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg,E-Mail: info@teamdrive.com, Internet: http://www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: http://www.euromarcom.de,http://www.facebook.com/euromarcom(like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72437/4545459OTS: TeamDrive Systems GmbHOriginal-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell