Hamburg (ots) - Geschäftsführer Detlef Schmuck: "Wir haben TeamDrivekonzeptionell auf maximalen Datenschutz getrimmt. Dadurch ist unserSync&Share-Service sogar für Berufsgeheimnisträger geeignet."Die Hamburger TeamDrive GmbH (https://teamdrive.com/) hat das europäischeDatenschutzgütesiegel "EuroPriSe" (European Privacy Seal, http://ots.de/cneOhe)erhalten. Zertifiziert wurden sowohl die TeamDrive-Software als auch dieTeamDrive Cloud Services, betont der Hersteller stolz. Alle Daten derTeamDrive-Nutzer werden in einer deutschen Cloud mitEnde-zu-Ende-Verschlüsselung sicher gespeichert. Bei "EuroPriSe" handelt es sichlaut Angaben um das einzige EU-weite Datenschutz-Gütesiegel für IT-Produkte undIT-basierte Dienstleistungen. Mit der Zertifizierung wird die Einhaltungeuropäischer und deutscher Datenschutzvorschriften (insbesondere: derDatenschutz-Grundverordnung - DSGVO) bestätigt."EuroPriSe" wurde vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) inSchleswig-Holstein initiiert und von der Europäischen Union gefördert. DemAdvisory Board gehört unter anderem der bekannte Datenschützer Peter Schaar an.Bevor "EuroPriSe" verfügbar wurde, hat TeamDrive bereits seit 2005 das ULDDatenschutzgütesiegel als höchstes unabhängiges Datenschutzzertifikat inDeutschland erhalten.Sebastian Meissner von der EuroPriSe GmbH erklärt: "Wir freuen uns, TeamDrivenach sorgfältiger Prüfung unser Datenschutzgütesiegel zu verleihen. Nutzerkönnen sich darauf verlassen, dass mit dem europäischen DatenschutzgütesiegelEuroPriSe zertifizierte Produkte, Dienste und Websites ihre personenbezogenenDaten im Einklang mit EU-Datenschutzrecht verarbeiten bzw. ihnen diedatenschutzkonforme Nutzung leichtmachen. Das ist eine sehr gute Nachricht füralle heutigen und künftigen Kunden von TeamDrive."Höchste Schutzstufe für GeheimnisseSchon das ULD-Siegel hatte bestätigt, was jetzt durch das neue"EuroPriSe"-Zertifikat bekräftigt wird: Die Software und Services von TeamDrivegenügen den allerhöchsten Ansprüchen an den Datenschutz. Diese höchsteDatenschutzstufe ist in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass die Softwareund Services von Berufsgeheimnisträgern im Sinne des Paragraphen 203Strafgesetzbuch (§203 StGB) genutzt werden dürfen. Dazu gehören beispielsweiseAnwälte, Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Amtsträger und andereBerufsgruppen, die von Gesetzes wegen zum Stillschweigen über berufliche Belangeverpflichtet sind. So nutzen beispielsweise bereits viele Anwälte die über denDeutschen Anwalt Verein (DAV) angebotene TeamDrive-Lösung.Lückenlos verschlüsselt vor Dieben und BehördenDie hohe Sicherheit der TeamDrive-Lösung ist dadurch gegeben, dass alleDatenbestände lückenlos von Ende zu Ende verschlüsselt werden und - besonderswichtig - TeamDrive selbst keine Schlüssel zu den Daten seiner Kunden besitzt.Wenn also Unbefugte etwa durch kriminelle Machenschaften an Daten herankommen,so können sie diese dennoch nicht lesen, weil ihnen der Schlüssel fehlt.Gestohlene Daten werden somit wertlos. Analoges gilt für etwaige behördlicheAnordnungen an TeamDrive, den Behörden Zugang zu Kundendaten zu verschaffen: DaTeamDrive gar keine Zugangsschlüssel besitzt, würde auch jedwede derartigeAnordnung ins Leere laufen.Maximaler Datenschutz ab 4,95 Euro netto monatlich"Wir haben TeamDrive konzeptionell auf maximalen Datenschutz getrimmt", erklärtGeschäftsführer Detlef Schmuck. Er fügt hinzu: "Die jüngste Zertifizierung vonEuroPriSe bestätigt einmal mehr von unabhängiger Seite, dass wir unseren KundenDatenschutz auf dem höchsten Niveau bieten. Doch ein Blick auf unsere Preislistezeigt, dass Datenschutz heutzutage längst nicht mehr teuer sein muss."Wer sich einen ersten Eindruck von TeamDrive verschaffen will, kann die Softwarekostenlos unter www.teamdrive.de herunterladen und ausprobieren. Sobald derEinsatz für betriebliche Belange erfolgt, werden minimale Gebühren ab 4,95 Euronetto pro Monat (bei jährlicher Zahlung) erhoben. Ein Kaufpreis fällt nicht an,mit der Monatsgebühr sind sämtliche Kosten abgedeckt. "TeamDrive ist wohl diepreisgünstigste Möglichkeit, DSGVO, GoBD und allen sonstigen Anforderungen anGesetze, Datenschutz und Sicherheit zu genügen", meint TeamDrive-GeschäftsführerDetlef Schmuck.TeamDrive gilt als "sichere Sync&Share-Software made in Germany" für dasSpeichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten. Grundlagebildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dassnur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeineBehörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische undrechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über dasGesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichenVerwaltung. TeamDrive gewährleistet, dass alle Daten ausschließlich auf Servernin Deutschland gespeichert werden, unterliegt im Unterschied zu US-Firmen nichtder US-Gesetzgebung und garantiert die Einhaltung der deutschenDatenschutz¬gesetzgebung. 