TeamDrive: Seit 10 Jahren sicherer Datenaustausch

Hamburg (ots) - Vision, Daten und Dokumente sicher vor fremdemZugriff zu speichern und auszutauschen, wurde schon vor einemJahrzehnt Wirklichkeit und ist heute mehr als aktuellDie Vision der TeamDrive Systems GmbH ist es, Daten sicher überdas Internet auszutauschen und zu kommunizieren. Im Jahr 2018 begehtdas erfolgreiche Unternehmen das zehnte Jubiläum. "Die Sicherung vonDaten wird täglich wichtiger. Wir sind sehr stolz, dass wir schonseit so vielen Jahren jedem Nutzer die Möglichkeit geben können,seine Daten sicher zu speichern und auszutauschen. Dabei kommenmodernste Rechenzentren in der EU zum Einsatz, in denen Daten konformder DSGVO verarbeitet werden. Wer noch nicht sicher ist, ob er alleVorgaben der DSGVO erfüllt und seine Daten gesetzeskonform sicheraufbewahrt, erhält in unserem Jubiläumsjahr 2018 die Möglichkeit,zehn Prozent auf unser Starterpaket, die Professional Starter 1Cloud, zu sparen", sagt Detlef Schmuck, Geschäftsführer der TeamDriveSystems GmbH.Der Partner für sichere Cloud Services schützt Daten und ersetztlokale FileserverDer Software-Hersteller TeamDrive versteht sich alsSicherungspartner im täglichen Dokumentenaustausch über die Cloud.Dazu bieten die Hamburger einen virtuellen Datenspeicher, der überallverfügbar ist und genutzt werden kann. DurchEnde-zu-Ende-Verschlüsselung beim Transfer der Daten istsichergestellt, dass kein Fremder Zugriff hat. Und auch in derTeamDrive Cloud sind Daten verschlüsselt. Dadurch behält jeder Nutzerdie Kontrolle über alle Daten und Zugriffsrechte. Viele Anwender,Selbstständige und kleine Unternehmen erhöhen durch die Cloud Nutzungdie Datensicherheit und die Flexibilität. Gleichzeitig sparen sieKosten und Aufwand durch das Abschaffen lokaler Fileserver.Die sichere Technologie basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrungund ist heute weltweit erfolgreich bei über 500.000 Anwendernkritischen Datenmaterials im Einsatz. Gleich zu Beginn derEntwicklung baute TeamDrive ganz auf Sicherheit und Vertraulichkeit.Durch diesen Security by Design-Ansatz konnten Schwachstellen oderSicherheitslücken gar nicht erst entstehen. Stattdessenkristallisierte sich eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Lösung heraus,deren Erfolg sich auch in diversen Auszeichnungen zeigt. Dazu gehörtunter anderem die Zertifizierung durch das Unabhängige Landeszentrumfür Datenschutz-Schleswig-Holstein, das die Einhaltung desDatenschutzes durch die TeamDrive Produkte bestätigt und derenEinsatz empfiehlt. Auch der Deutsche Anwaltverein rät, dieCloud-Lösung TeamDrive DAV mit deutscher Cloud für den Austausch vonkritischem Datenmaterial zu nutzen.Mehr Datensicherheit von überallTeamDrive ermöglicht den sicheren Zugriff auf alle Daten über dieCloud. Die Synchronisation funktioniert denkbar einfach und istabsolut transparent. Daten werden einfach wie gewohnt abgespeichert.Wird ein Gerät gestohlen, können die Daten einfach gelöscht werden.Ein revisionssicheres Backup ermöglicht es, die Dateiversionwiederherstellen können, sollte diese falsch gespeichert worden sein.Über einen verschlüsselten Link können Daten sogar einfach versendetwerden. "Wir können immer nur einen Ausschnitt aus unserem Angebotzeigen, das wir außerdem natürlich ständig erweitern. Unser Ziel wirdes auch in der Zukunft sein, unseren Kunden in jeder technischenUmgebung die verlässliche Möglichkeit zu geben, Daten sicher zukommunizieren und auszutauschen", so Schmuck.TeamDrive gilt als die "sicherste Sync&Share-Software der Weltmade in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing vonDaten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem.Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht.Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, diegewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann -weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Datenentschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheitwissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allenBranchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesensowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichenVerwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android undiOS.Weitere Informationen:TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg, E-Mail:info@teamdrive.com, Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de