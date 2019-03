TeamDrive: Datenschutz auf Brexit vorbereiten / Mit dem Brexit wird Großbritannien wohl zum datenschutzrechtlich unsicheren Drittland

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Angesichts der Unsicherheit über das AusscheidenGroßbritanniens aus der Europäischen Union wird es für dieUnternehmen höchste Zeit bei der Speicherung personenbezogener Datenzwischen Kontinentaleuropa und der EU zu unterscheiden, erklärtDetlef Schmuck, Geschäftsführer der Hamburger TeamDrive Systems GmbH.Der gleichnamige Sync&Share-Service erlaubt Anwendern die genaueFestlegung, in welchem Land ihre Daten gespeichert werden. So lassensich beispielsweise Daten von britischen Personen in Großbritannienund Daten von EU-Bürgern in Deutschland halten."Kritisch wird es bei Clouddiensten, bei denen der Anwender nichtexakt festlegen kann, auf welchen Servern in welchen Ländern unddamit auch in welchen Rechtsgebieten seine Datenbestände eigentlichliegen", warnt TeamDrive-Chef Detlef Schmuck.Die Brexit-Datenschutzfrage ist für alle Firmen relevant, diepersonenbezogene Daten nach Großbritannien übermitteln oder dortansässigen Unternehmen Zugriff auf diese Daten gewähren. TypischeSzenarien hierfür sind eine eigene Niederlassung in Großbritannien,ein Dienstleister auf der Insel und Online-Services, die von dortbezogen werden. Betroffen können beispielsweise Kunden, Mitarbeiteroder Bewerber sein. Sollte es zum Brexit kommen, wird Großbritannienvermutlich als ein datenschutzrechtlich unsicheres Drittlandeingestuft. Dem entsprechend ist mit empfindlichen Geldbußen zurechnen."Von Seiten TeamDrive ist das Thema Datenschutz im Brexit-Fallbestens vorbereitet", sagt Geschäftsführer Detlef Schmuck, und fügthinzu: "Aber natürlich nutzen viele Unternehmen weitere Clouddiensteetwa für Vertrieb und Marketing, die ebenfalls diesbezüglichüberprüft werden sollten."TeamDrive (www.teamdrive.com) gilt als die "sichersteSync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern,Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie denHochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch fürBerufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängigeEnde-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur derAnwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive nochirgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diesetechnische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zuschätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowieWirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung.TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.Pressekontakt:Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50,22765 Hamburg, E-Mail: info@teamdrive.com,Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell