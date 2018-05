TeamBank verleiht zum achten Mal den easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung

Nürnberg (ots) -- 309 teilnehmende Finanzbildungsprojekte aus Deutschland undÖsterreich- Förderung des Kompetenzaufbaus zum selbstbestimmten Umgang mitFinanzthemen- Preisübergaben für die Top 3 Projekte der Online-Abstimmung und dieTop 3 Projekte der Jury-Abstimmung erstmals direkt vor OrtBereits zum achten Mal hat die TeamBank den "easyCredit-Preis fürFinanzielle Bildung" verliehen. Eine hochkarätig besetzte Fachjurydurfte in diesem Jahr aus 309 Finanzbildungsprojekten wählen, die vonden Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich sowie auchdirekt von Schulen, Vereinen und Verbänden eingereicht wurden. DieTOP-5-Projekte der Jury-Wertung wurden hierbei mit je 5.000 Eurodotiert.Zuvor konnten sich alle Projekte in einem Online-Voting bereitsder Community stellen, um mit etwas Glück unter die 150stimmenstärksten Projekte zu kommen, die mit Preisgeldern zwischen500 und 5.000 Euro prämiert wurden. Insgesamt 227.795 Votes sammeltendie eingereichten Projekte in nur einem Monat.Der easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung weckt insbesondere imRaiffeisenjahr das Interesse und motiviert für das häufig als etwastrocken wahrgenommene Thema 'Finanzielle Bildung', denn erunterstützt die Genossenschaftsidee ,Hilfe zur Selbsthilfe', die sichdie Genossenschaftsbanken zu Eigen gemacht haben. "Gemeinsam schaffendie Projekte das, was einer allein nicht schafft, nämlich sich mitdem Thema Finanzbildung auseinanderzusetzen und damit auch dasVerständnis für ökonomische Zusammenhänge zu fördern", so Dr.Christiane Decker, Vorstandsmitglied der TeamBank AG. "Gemeinsam mitden Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich unterstützenwir bereits im achten Jahr Initiativen, die Finanz- undWirtschaftskompetenz fördern und ganz nebenbei noch zur persönlichenEntwicklung beitragen.In ihren Regionen übernahmen die Genossenschaften in diesem Jahrinsgesamt 138 Patenschaften bei den eingereichten Projekten vonSchulen, Vereinen oder Verbänden", so Decker weiter.Für eine noch größere Wahrnehmung des Preises in derÖffentlichkeit und Aufmerksamkeit für die Gewinnerprojekte in derRegion, finden die Preisübergaben erstmalig direkt vor Ort bei denTop 3 Projekten der Online- und Jury-Abstimmung statt.Seit Bestehen der Initiative hat die TeamBank im Rahmen desPreises für Finanzielle Bildung insgesamt über 7,5 Millionen Euro anFördergeldern in regionale Bildungsprojekte investiert.Alle Gewinnerprojekte werden unterwww.finanzielle-bildung-foerdern.de vorgestellt.Pressekontakt:TeamBank AGUte ScharnaglKommunikationBeuthener Straße 2590471 NürnbergT +49 911 5390-1030E presse@teambank.dewww.teambank.dewww.easycredit.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell