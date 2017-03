TeamBank mit digitaler Vernetzung weiter auf Wachstumskurs

Nürnberg (ots) -- Digitales Ökosystem für Liquiditätsmanagement vernetztKundenzugänge mobile, online und offline- Über 360 Millionen Euro Nutzenstiftung für dieGenossenschaftliche FinanzGruppe erzielt- Erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung sichert weiterenWachstumskurs abDie TeamBank AG, mit der Produktfamilie easyCredit der Experte fürLiquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken, ist auch im vergangenen Geschäftsjahrnachhaltig profitabel gewachsen. Den vorläufigen Zahlen (HGB) zufolgelag der Ratenkreditbestand zum 31. Dezember 2016 bei 7,03 MilliardenEuro (+4,8 Prozent gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Kunden stieg imVorjahresvergleich um 2,6 Prozent auf 638.000. Mit insgesamt 93 neuenbzw. reaktivierten Partnerbanken hat die TeamBank die Zusammenarbeitmit den Volksbanken Raiffeisenbanken im vergangenen Geschäftsjahrdeutlich intensiviert. Mittlerweile ist das Kernprodukt easyCreditbei 85 Prozent aller deutschen VR-Banken erhältlich (+3 Prozentpunktegegenüber 2015). In Österreich wird der unter dem Markennamen "derfaire Credit" erhältliche Ratenkredit bei nahezu allen Volksbankenund rund 22 Prozent aller Raiffeisenbanken angeboten. Durch denAusbau und die Vernetzung aller Kundenzugangswege in einem digitalenÖkosystem wird die Präsenz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ineinem dynamischen Marktumfeld weiter gestärkt und ausgebaut.Die Profitabilität der easyCredit-Qualitätsstrategie zeigt auchdas Betriebsergebnis vor Steuern, welches um 4,1 Prozent auf 144,7Millionen Euro gestiegen ist. "Unsere konsequente Kundenorientierungzahlt sich aus. Dabei beruht der Erfolg auf der digitalen Kompetenzund dem Qualitätsanspruch der Genossenschaftlichen FinanzGruppe undihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", stellt AlexanderBoldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank, fest.Die nachhaltig stabile Entwicklung der Risikovorsorge steht fürdas Kernkompetenzprofil der TeamBank. Diese ist parallel zumVolumenzuwachs des Kreditbestands im Vergleich zum Vorjahr um 5,8Prozent auf 73,6 Millionen Euro gestiegen.Der Verwaltungsaufwand sank gegenüber 2015 (Vorjahr bereinigt umBankenabgabe) um 1 Prozent auf 205 Millionen Euro. Dadurch konnte dieCost-Income-Ratio trotz hoher Investitionen in die Zukunftssicherungund die regulatorische Wetterfestigkeit gegenüber dem Vorjahrverbessert werden. Diese betrug im Jahr 2016 48,4 Prozent (Vorjahr:49,8 Prozent). Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2016 gegenüberdem Vorjahr um 3,9 Prozent auf 9,0 Milliarden Euro.Um den Wachstumskurs der TeamBank langfristig abzusichern, wurdeim Jahr 2016 eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der neue Mittelim Umfang von insgesamt 150 Millionen Euro zugeführt wurden.An die Genossenschaftliche FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken wurden insgesamt 216 Millionen Euro an Provisionenausgeschüttet und 50 Millionen Euro Gewinn abgeführt. Die Provisionenan die Partnerbanken in Deutschland sind entsprechend demGeschäftswachstum um 4,8 Prozent und damit um 9,9 Millionen Eurogestiegen. Die Zuführung zum Sonderposten für allgemeine Bankrisikenbetrug gemäß § 340g HGB 40,7 Millionen Euro. Die Wertschöpfung imVerbund beläuft sich auf insgesamt 360,8 Millionen Euro. Diesbedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 4,5 Prozent.Innovationen zahlen auf digitales Ökosystem fürLiquiditätsmanagement einDas Jahr 2016 stand bei der TeamBank im Zeichen der digitalenTransformation. Durch die Bereitstellung und Vernetzung innovativerProdukte und Services erhalten die Kunden einfach, überall und zujeder Zeit Zugang zu Liquidität. Ein wichtiges Element des digitalenÖkosystems ist das medienbruchfreie Bezahlverfahren Ratenkauf byeasyCredit, das im Jahr 2016 erfolgreich am Markt positioniert wurde.Die Nürnberger Experten für Liquiditätsmanagement bieten damit alseinziger Anbieter sowohl im E-Commerce als auch am PoS eineeinheitlich gestaltete und einfache Teilzahlungslösung. Darüberhinaus hat die TeamBank im vergangenen Jahr als einer der erstenAnbieter für das Produkt easyCredit - entweder auf dem Computer oderortsunabhängig via Smartphone - einen vollständig digitalen undmedienbruchfreien Vertragsabschluss eingeführt. "Mit der innovativenTeilzahlungslösung Ratenkauf by easyCredit sowie dem digitalenKreditabschluss für unser Kernprodukt easyCredit haben wir unserdigitales Ökosystem für Liquiditätsmanagement noch einmal deutlichausbauen können, so Boldyreff.Die Geschäftserwartung für das Jahr 2017 ist positiv. Prognosengehen nach wie vor von einem intakten konjunkturellen Umfeld aus, dersich durch eine niedrige Arbeitslosenquote, ein positives Konsumklimaund hohe Investitionsbereitschaft auszeichnet.Pressekontakt:easyCreditUte ScharnaglTeamBank AGKommunikationBeuthener Straße 2590471 NürnbergT +49 911 5390-1030F +49 911 5390-1038E presse@easycredit.dewww.easycredit.dewww.teambank.deOriginal-Content von: easyCredit, übermittelt durch news aktuell