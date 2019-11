Tealium kündigt Private Cloud an, damit Organisationen von unerreichter Datensicherheit in der Cloud profitieren

Tealiums neueste Innovation stellt Kunden eine Private Cloud mithöheren Standards für Sicherheit und Datenschutz bereit.San Diego (ots/PRNewswire) - Tealium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=1842313922&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D3096413088%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tealium.com%252F%26a%3DTealium&a=Tealium), derverlässliche Marktführer für die Orchestrierung von Kundendaten inEchtzeit, hat heute seine neue Tealium Private Clou (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=976835704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D3729439012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fresource%252Ffundamentals%252Ftealium-private-cloud%252F%26a%3DTealium%2BPrivate%2BClou&a=Tealium+Private+Clou)d (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=1300530465&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D3782955204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fresource%252Ffundamentals%252Ftealium-private-cloud%252F%26a%3Dd&a=d)vorgestellt. Es ist die erste Private Cloud-Lösung für diekundenseitige Dateninfrastruktur und Datenplattformtechnologie. MitTealium Private Cloud sind Organisationen in der Lage, verlässlicheund umfassende Kundendaten zu nutzen und dabei Datenschutz- undregulatorische Bestimmungen wie HIPAA einzuhalten.Tealium Private Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=1030970738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D701398896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fresource%252Ffundamentals%252Ftealium-private-cloud%252F%26a%3DTealium%2BPrivate%2BCloud&a=Tealium+Private+Cloud) kann als einzel-oder multimandantenfähige Cloud bereitgestellt werden. Sie kombinierthöhere Sicherheit und Kontrolle über vertraulichen Daten mit derbequemen Verwaltung und Skalierbarkeit der Cloud-Technologie. FürKunden von Tealium bedeutet dies mehr Sicherheit und wenigerArbeitsaufwand beim Datenhosting in der Cloud. Tealium lässt sichbedenkenlos mit bestehenden regulierten Umgebungen integrieren.Sämtliche Daten in Tealium Private Cloud sind isoliert undregional bezeichnet. Dadurch lassen sich individuelleSicherheitskontrollen gestalteten und implementierten. Neben diesenSicherheitsmerkmalen zeichnen sich die Produkte des Tealium UniversalData Hub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=1585991916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D2163905878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fproducts%252F%26a%3DTealium%2BUniversal%2BData%2BHub&a=Tealium+Universal+Data+Hub) durch weitere Sicherheitsmechanismen aus, die anfortschrittlichen Sicherheitsstandards der datenschutzstärkstenUnternehmen ausgerichtet sind.Tealium Private Cloud ist die ideale Lösung für Unternehmen, denender Schutz vertraulicher Kundendaten wichtig ist. Das Produkt wurdevon unabhängiger Stelle auf Konformität mit den Sicherheits- undDatenschutzanforderungen gemäß HIPAA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=3960325523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D3410026264%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fprotecting-your-greatest-competitive-advantage-data%252F%26a%3DHIPAA&a=HIPAA) geprüft. Darüber hinaus kann esOrganisationen bei den verschiedensten datenschutzbezogenenFragestellungen unterstützen, beispielsweise bei derDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=2222843337&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D1475464521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fthe-general-data-protection-regulation-gdpr%252F%26a%3D(GDPR)&a=(DS-GVO)) in der Europäischen Union oder denbesonderen geografischen Datenschutzbestimmungen in Ländern wieDeutschland."Die Compliance in der Cloud ist ein ernstzunehmendes Thema.Organisationen müssen sicherstellen, dass bei der Verwaltung undSpeicherung von Kundendaten Industrievorschriften eingehaltenwerden", sagte Mike Anderson, Gründer und CTO von Tealium. "Wir habeneine Private Cloud-Lösung entwickelt, mit der unsere Kunden ihreDaten bequem skalieren, organisieren und sichern können. Wir werdenweiter an neuen Lösungen arbeiten, um die Sicherheit an jedemTouchpoint quer durch alle Organisationen zu verbessern."Neben der Unterstützung von Unternehmen bei der regulatorischenCompliance aktualisiert Tealium jedes Jahr sämtliche Zertifizierungenund Übereinstimmungen der Private Cloud."Für uns als verbraucherorientierte medizinische Einrichtung istder Schutz der Daten und Vertraulichkeit unserer Kundenunverzichtbar", sagte Bob Harris, Director, Market and ConsumerInsights, Cambia Health Solutions. "Mit Tealium Private Cloud könnenwir sicher sein, dass bei unseren Clickstream-Daten dieHIPAA-Vorschriften eingehalten werden. Gleichzeitig können wir aufsichere Weise Daten quer durch alle Cambia-Marken erheben undanalysieren, um das Verbraucherverhalten besser zu verstehen und dasdigitale Erlebnis zu optimieren."Weitere Informationen zur Tealium Private Cloud finden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=2236452693&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D1934363167%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fresource%252Ffundamentals%252Ftealium-private-cloud%252F%26a%3Dvisit%2B&a=finden+)Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640095-1&h=3983904070&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640095-1%26h%3D4141822959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fresource%252Ffundamentals%252Ftealium-private-cloud%252F%26a%3Dthis%2Bpage&a=Sie+hier).Informationen zu TealiumTealium revolutioniert die digitale Wirtschaft mit einemuniversellen Konzept für die Orchestrierung der Kundendaten - überWeb-, Mobil-, Offline- und IoT-Geräte hinweg. Durch die Möglichkeit,Kundendaten in einen zentralen Datenpool zusammenzuführen, bietetTealium eine sofort einsatzbereite Integrationsumgebung, die mehr als1.200 client- und serverseitige Anbieter und Technologienunterstützt. Der branchenführende Universal Data Hub des Unternehmensbeinhaltet Tag-Verwaltung, einen API-Hub, eine Plattform fürKundendaten sowie Datenverwaltungslösungen, die es Unternehmenermöglichen, mithilfe von Echtzeitdaten über Teams, Technologien undKunden-Touchpoints hinweg das digitale Erlebnis vielfältiger undpersönlicher zu gestalten.Ansprechpartner für MedienKatie BreenWalker Sands Communicationskatie.breen@walkersands.com+1 (312) 319-7662Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1012013/Tealium_Logo.jpgOriginal-Content von: Tealium, übermittelt durch news aktuell