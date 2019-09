Tealium führt Tealium® Predict ein - eine integrierte Technologie maschinellen Lernens für die Kundendatenplattform

Die innovative Technologie maschinellen Lernens ermöglicht esOrganisationen, intelligentere Daten über ihr Publikum zu generierenund Handlungen von Konsumenten genauer vorherzusagenSan Diego (ots/PRNewswire) - Tealium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584410-1&h=868422118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584410-1%26h%3D2063376775%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tealium.com%252F%26a%3DTealium&a=Tealium), dervertrauenswürdige Leader in der Orchestrierung vonEchtzeit-Kundendaten, führt heute Tealium Predict (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584410-1&h=3381372380&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584410-1%26h%3D2508939482%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftealium.com%252Fpredict%26a%3DTealium%2BPredict&a=Tealium+Predict) ein, eine integrierte Technologie maschinellen Lernensfür Tealium AudienceStream (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584410-1&h=2530664185&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584410-1%26h%3D3205163382%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252Fproducts%252Faudiencestream%252F%26a%3DTealium%2BAudienceStream&a=Tealium+AudienceStream), die marktführendeKundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) des Unternehmens.Kombiniert mit Tealium AudienceStream aktiviert Tealium Predict aufmaschinellem Lernen aufbauende vertrauenswürdige Einsichten über dengesamten Technologie-Stack hinweg - mit dem Ergebnis, dassintelligentere Kundendaten generiert werden.Mit Tealium Predict können Organisationen automatisch Rückschlüssedarauf ziehen, was Kunden in Zukunft wahrscheinlich tun werden, undkönnen maßgeschneiderte Programme entwickeln, die dann direkt aufderen Bedarf eingehen. Wichtige Funktionen sind:- Bewertung einzelner Kunden mit prädiktivem Potenzial: Die Modellevon Tealium Predict bewerten Besucher nach der Wahrscheinlichkeit,dass diese zurückkehren oder Handlungen jeglicher Art ausführen.Organisationen können diese Bewertungen dann nutzen, umKundengruppen für weitere proaktive Handlungen zu generieren, z. B.für Kampagnen zur Neukontaktaufnahme.- Nutzung der Intelligenz maschinellen Lernens über alle Touchpointsund Technologien hinweg: Organisationen können in jeder der über1.200 Integrationen Tealiums prädiktive Einsichten aktivieren.- Zeiteinsparung bei jedem Projekt maschinellen Lernens, bei dem esum Nutzerdaten geht: Mit Tealium AudienceStream sind dieDatenerfassung und Datenaktivierung nativ mit Intelligenzmaschinellen Lernens integriert. Die bei Initiativen maschinellenLernens üblichen Schwierigkeiten der Datenvorbereitung und-aktivierung lassen sich so deutlich reduzieren."Organisationen verbringen heute ein enormen Teil ihrer Zeitdamit, Daten zu managen und herauszufinden, wie sie auf diesenaufbauend Einsichten implementieren und aktivieren können", so MikeAnderson, Gründer und CTO von Tealium. "Durch unsere stetigeKonzentration auf Datenorchestrierung sind wir perfekt positioniert,ein Produkt für maschinelles Lernen anzubieten, das direkt in unsereCDP-Lösung integriert ist. Wir können auf maschinellem Lernenbasierende Daten für den gesamten nachgelagerten Technologie-Stackdes Kunden bereitstellen, gleichgültig, ob beliebige Instrumente desStacks Fähigkeiten für maschinelles Lernen besitzen oder nicht."Tealium Predict kann jedwede Organisation unterstützen -gleichgültig, welche Ressourcen für maschinelles Lernen sie besitzt.Organisationen, für die maschinelles Lernen noch neu ist und die indas Thema einsteigen möchten, können mit Tealium Predict ein Modellerzeugen, dieses implementieren und in Tealium AudienceStreamunmittelbar dessen Nutzen aktivieren, ohne dafür eine einzige ZeileCode schreiben zu müssen. Organisationen, die bereits Projekte fürmaschinelles Lernen verfolgen, können den Nutzen der bestehendenModelle maschinellen Lernens mit Tealium Predict ohne Weiteres inihren Marketing- und Analytik-Stack übertragen und damit einenpositiven Kreislauf an Datenfluss und -verbesserung in Gang setzen.Um mehr über Tealium Predict zu erfahren, besuchen Sie bitte dieWebsite tealium.com/predict (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584410-1&h=4188088419&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584410-1%26h%3D11140461%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftealium.com%252Fpredict%26a%3Dtealium.com%252Fpredict&a=tealium.com%2Fpredict).Informationen zu TealiumTealium revolutioniert digitale Unternehmen von heute mit einemuniversellen Ansatz zur Orchestrierung von Kundendaten - für Web-,Mobil-, Offline- wie IoT-Geräte. Mit der Fähigkeit, Kundendaten ineiner einzigen zuverlässigen Datenquelle ("single source of truth")zu vereinheitlichen, bietet Tealium ein direkt einsatzbereitesIntegrations-Ökosystem an, das mehr als 1.200 Client- undServer-seitige Anbieter und Technologien unterstützt. Tealiums"Universal Data Hub" umfasst eine Tag-Verwaltung, einen API-Hub, eineKundendatenplattform sowie Datenverwaltungslösungen, durch dieOrganisationen Echtzeitdaten nutzen können, um über alle Teams,Technologien und Kunden-Touchpoints hinweg vielfältigere,personalisiertere digitale Erfahrungen zu generieren.