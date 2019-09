Tealium ernennt Ted Purcell zum Chief Revenue Officer zur Optimierung des Wachstums und der globalen Kundenstrategie

Veteran im Bereich Vertrieb und Kundenlebenszyklus verstärkt dasFührungsteam von TealiumSan Diego (ots/PRNewswire) - Tealium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570042-1&h=211739947&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570042-1%26h%3D3507389073%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftealium.com%252F%26a%3DTealium&a=Tealium), der bewährteMarktführer für die Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, hatTed Purcell zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Nachdem Tealiumin der F-Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 55 Millionen Dollaraufbringen konnte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570042-1&h=2766521662&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570042-1%26h%3D1444980518%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Ftealium-raises-55-million-in-series-f-funding-300850352.html%26a%3D%252455%2Bmillion%2Braise%2Bin%2BSeries%2BF%2Bfunding&a=F-Finanzierungsrunde+Mittel+in+H%C3%B6he+von+55+Millionen+Dollar+aufbringen+konnte), wird Purcell wird dieMarkteinführungsstrategie leiten, da das Unternehmen die weltweitführende unabhängige Kundendatenplattform (CDP) weiter ausbaut.Purcell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570042-1&h=3657607101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570042-1%26h%3D1738703380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Ftedpurcell%252F%26a%3DPurcell&a=Purcell) bringt umfassendeFührungs- und Branchenkenntnisse in seine Funktion ein. Zuvor war erSenior Vice President of Commercial bei Marketo, wo er dieMarkteinführung in den Bereichen Nachfrageerzeugung,Vertriebsentwicklung, Vertrieb und Kundenerfolg leitete. Vor Marketohatte Purcell leitende Führungspositionen bei SAP und Clarizen inne."Wir freuen uns, Ted während einer Zeit mit hohem Wachstum beiTealium willkommen zu heißen", so Jeff Lunsford, CEO von Tealium."Als CDP-Pioniere bieten wir Unternehmen die sichereEchtzeit-Datenschicht, die sie benötigen, um das Vertrauen derVerbraucher mit datengesteuerten Erfahrungen aufzubauen und bessereMarketing- und Geschäftsentscheidungen mit robusterOmnichannel-Analyse zu treffen. Ted versteht unsere Mission, derBranche eine herstellerneutrale, unabhängige Plattform zur Verfügungzu stellen, die mit allen führenden Anbietern vonUnternehmenslösungen integriert werden kann und eine konsistenteDatenschicht in einem sehr dynamischen Markt mit über 1.200Unternehmen bietet. Das Know-how von Ted wird es uns ermöglichen, dasWachstum in neuen Märkten auf der ganzen Welt weiter voranzutreiben.""Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um dem Tealium-Team beizutreten,und ich freue mich auf meine Aufgabe, das Geschäft zu skalieren undden Erfolg sowohl für bestehende als auch für zukünftige Kunden zusteigern", so Purcell. "Wir stehen zweifellos an der Spitze derInnovation und können Unternehmen auf der ganzen Welt dabeiunterstützen, die Leistungsfähigkeit und den Wert vonEchtzeit-Kundendaten zu nutzen. Außerdem bietet Tealium einevertrauenswürdige Plattform, die es Kunden ermöglicht, die wachsendeZahl von Data Governance- und Datenschutzgesetzen auf der ganzen Welteinzuhalten. Das Tealium-Team hilft Hunderten von globalen Marken inallen Branchen, ihre Konversionsraten zu erhöhen und gleichzeitig dieKosten für die Kundengewinnung und -bindung zu senken, und ich freuemich darauf, mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen enormenWert zu realisieren, den Tealium ihrem Geschäft bringen wird."Weitere Informationen zu Tealium finden Sie unter www.tealium.com.Informationen zu TealiumTealium revolutioniert in den digitalen Unternehmen von heute miteinem universellen Konzept die Orchestrierung der Kundendaten - überWeb, Mobile, Offline und IoT-Geräte hinweg. Durch die Möglichkeit,Kundendaten in einer Single Source of Truth zu vereinheitlichen,bietet Tealium eine sofort einsatzbereite Integrationsumgebung, diemehr als 1.200 client- und serverseitige Anbieter und Technologienunterstützt. Der branchenführende Universal Data Hub des Unternehmensbeinhaltet Tag-Verwaltung, einen API-Hub, eine Plattform fürKundendaten sowie Datenverwaltungslösungen, die es Unternehmenermöglichen, Echtzeitdaten zu nutzen, um mithilfe aller Teams,Technologien und Kunden-Touchpoints vielfältigere, personalisierteredigitale Erfahrungen zu generieren.MedienkontaktKatie PrattWalker Sands Communicationskatie.pratt@walkersands.com+1 (312) 964-9108Original-Content von: Tealium, übermittelt durch news aktuell